Buenos pagadores

Pasaron ya esos tiempos de cuando el país perdía el derecho a voto en las organizaciones internacionales porque, sencillamente, incumplía sus obligaciones financieras. Para vergüenza de nuestros diplomáticos, hubo oportunidades en que debieron retirarse con el rabillo entre las piernas en importantes votaciones.

Pagamos puntualmente y estamos entre los primeros nueves países cumplidores en la ONU. El 9 de enero pasado, abonamos los US$2,195,211 que nos correspondían este año como parte del presupuesto regular, de acuerdo a la Regulación Financiera 3.5. Dada la crisis económica en la ONU, allí podemos hablar a boca llena.