    1 min de lectura

    Consejos para ir al MESCyT

    El nuevo ministro de Educación Superior enfrenta un desafío urgente en la atención al público

    El nuevo titular del Ministerio  de Educación Superior tiene un reto con horas contadas. Para solicitar un documento en su sede hay que llenarse de paciencia y madrugar. La fila comienza hacia  las 5:00 a.m. 

    Es mejor no ir en vehículo, porque el parqueo suele estar lleno. Luego viene una espera de unas tres horas, con la probabilidad de permanecer de pie, porque los asientos no dan abasto (cero tacones, mujeres).   Mientras llega el turno, el entretenimiento lo aportan las pantallas  con videos de discursos y actividades del ministerio, sin audio (menos mal). ¿La Burocracia Cero y la Ventanilla Única se hará realidad con Rafael Santos?

