Consejos para ir al MESCyT

El nuevo titular del Ministerio de Educación Superior tiene un reto con horas contadas. Para solicitar un documento en su sede hay que llenarse de paciencia y madrugar. La fila comienza hacia las 5:00 a.m.

Es mejor no ir en vehículo, porque el parqueo suele estar lleno. Luego viene una espera de unas tres horas, con la probabilidad de permanecer de pie, porque los asientos no dan abasto (cero tacones, mujeres). Mientras llega el turno, el entretenimiento lo aportan las pantallas con videos de discursos y actividades del ministerio, sin audio (menos mal). ¿La Burocracia Cero y la Ventanilla Única se hará realidad con Rafael Santos?