El bueno, el malo y el feo

El triple cambio que incluyó a Ito Bisonó, Yayo Sanz Lovatón y Nelson Arroyo, causa tremendo dolor de cabeza. Se han dado cuenta de que el amor y el interés pueden ir al campo un día, a pesar de seguir en el Gobierno.

Los de Lovatón lo quieren mucho, pero no les entusiasma dejar el paraíso de bonificaciones de Aduanas para ir tras el yermo de Industria y Comercio.

Si Yayo la tiene fea, Ito gritó al ver las desérticas condiciones del Mived... Arroyo tiene un lío para ubicar gente, porque los puertos están lejos. Quizá conviene. Así no tiene que dar clases de computadora.