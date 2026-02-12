Una confusión que nadie quiere

Hay momentos y momentos en la vida. El alcalde de Azua, Rafael Hidalgo Hernández, vivió, precisamente, uno de esos que nadie desea y que mortifican para siempre.

El edil estaba tan emocionado en su discurso en un acto de inauguración de obras del Gobierno que dijo el nombre de Leonel Fernández al referirse al presidente Luis Abinader, quien estaba presente en la actividad. La emoción se le bajó de inmediato.