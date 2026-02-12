×
El espía
    | 1 min de lectura

    Una confusión que nadie quiere

    Rafael Hidalgo menciona a Leonel en presencia del presidente Abinader

    Hay momentos y momentos en la vida. El alcalde de Azua, Rafael Hidalgo Hernández, vivió, precisamente, uno de esos que nadie desea y que mortifican para siempre.

    El edil estaba tan emocionado en su discurso en un acto de inauguración de obras del Gobierno que dijo el nombre de Leonel Fernández al referirse al presidente Luis Abinader, quien estaba presente en la actividad. La emoción se le bajó de inmediato.

