Y dale con el "cuatro años más"

Hay unos indeseables que siempre aparecen en los actos públicos vociferando al presidente: "Cuatro años más". Cualquiera pensaría que son mandados a eso si no fuera por la expresión de incomodidad que se evidencia en el mismo Luis Abinader cuando lo interrumpen con la insolente frase. Aunque la Constitución lo prohíba mil veces y el mandatario haga una reforma para ponerse un candado, parece que nunca se extinguirá de la jungla política dominicana el necio que pide "cuatro años más", tal vez para su salario en la nómina pública.

