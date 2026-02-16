La condecoración que nunca recibió

Melitón Cordero fue condecorado por el Gobierno dominicano, pero nunca recibió el galardón. Las leyes norteamericanas prohíben a los ciudadanos, sobre todo empleados federales, recibir condecoraciones de gobiernos extranjeros. Hay excepciones, pero con permiso del Congreso.

De todas maneras, la condecoración está en vía de revocación dadas las acusaciones que pesan contra el exjefe de la DEA en el país, donde llevaba seis años. Que conste, cuando se aprobó condecorarlo hace dos años, se había destacado como un eficiente agente contranarcóticos, con muy buenas relaciones con su contraparte dominicana. Pero eso es ya historia.