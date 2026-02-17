Respuestas que no llegan

Los padres de la niña Brianna Genao llevan más de dos meses sobreviviendo en la angustia de no saber dónde está su hija. Los de Roldanis Calderón van a tener un año en marzo sin noticias de él.

Los días van y vienen y las autoridades no ofrecen información sobre lo que ocurrió con los niños. Mientras, la población crea todo tipos de historias y propaga informaciones sin sustento, pero que muchos creen a ciegas.

Cuando la información oficial falta, los rumores llenan el vacío y el temor se apodera de la población. ¿Eso es lo que se quiere?