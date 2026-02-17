×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
El espía
    | 1 min de lectura

    Respuestas que no llegan

    Los padres de la niña Brianna Genao llevan más de dos meses sobreviviendo en la angustia de no saber dónde está su hija

    Los padres de la niña Brianna Genao llevan más de dos meses sobreviviendo en la angustia de no saber dónde está su hija. Los de Roldanis Calderón van a tener un año en marzo sin noticias de él.

    Los días van y vienen y las autoridades no ofrecen información sobre lo que ocurrió con los niños. Mientras, la población crea todo tipos de historias y propaga informaciones sin sustento, pero que muchos creen a ciegas.

    Cuando la información oficial falta, los rumores llenan el vacío y el temor se apodera de la población. ¿Eso es lo que se quiere?


    TEMAS -

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.