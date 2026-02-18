Senasa 2.0: ¿solo en cines?

Semanas después de que Wilson Camacho anunciara el Senasa 2.0 nos hemos quedado con el maíz de palomitas en el caldero. Para los cinéfilos dominicanos, amantes y haters de los casos de corrupción, hay razones para el escepticismo.

Ahí está el caso Odebrecht 2.0. Dado los nefastos resultados de la investigación original, no tenía sentido continuar con el maltrecho guion. Pero con Senasa 2.0 hay ilusión (por ahora). Seguimos atentos... esperanzados de que los expedientes estén llenos de verdades que lleven a condenas.