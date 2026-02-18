×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
El espía
    | 1 min de lectura

    Senasa 2.0: ¿solo en cines?

    Seguimos atentos...

    Semanas después de que Wilson Camacho anunciara el Senasa 2.0 nos hemos quedado con el maíz de palomitas en el caldero. Para los cinéfilos dominicanos, amantes y haters  de los casos de corrupción, hay razones para el escepticismo. 

    Ahí está el caso Odebrecht 2.0. Dado los nefastos resultados de la investigación original, no tenía sentido continuar con el maltrecho guion. Pero con Senasa 2.0 hay ilusión (por ahora). Seguimos atentos... esperanzados de que los expedientes estén llenos de verdades que lleven a condenas.


    TEMAS -

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.