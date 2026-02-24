×
    1 min de lectura

    La picadera naufragó

    Entre discursos y marejadas humanas naufragó el refrigerio oficial

    La multitudinaria inauguración de la extensión de la Línea 2C trajo su olor a pueblo. Y es que se había preparado un bello refrigerio compuesto por platillos fríos y calientes exclusivos para los invitados especiales. Sin embargo, así como el Tolosa naufragó en las costas noreste de la isla de Santo Domingo, lo mismo les pasó a algunos platos de picadera, que fueron golpeados, cual marejada huracanada, por la población hambrienta y sedienta que los interceptó. Cuenta la leyenda que solo unos cuantos mozos llegaron a destino seguro.

