    1 min de lectura

    La oposición solo algunos días

    Entre proteger la imagen y caer en la rutina estratégica

    Algo curioso está ocurriendo en la política. Los dos principales partidos de oposición parecen haber adoptado un calendario común: activación intensa sábado, domingo y lunes... y silencio el resto de la semana. Hay una diferencia entre no sobreexponerse y proteger la imagen, como los peledeístas hacen con la de Danilo Medina, y la otra es ser predecibles... El Gobierno agradecerá su previsibilidad... Sin embargo, en el dominó criollo hay una máxima de novatos: tira (tus fichas), mata (ataca las del contrario) y repite (las de tu compañero).

