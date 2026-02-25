La oposición solo algunos días

Algo curioso está ocurriendo en la política. Los dos principales partidos de oposición parecen haber adoptado un calendario común: activación intensa sábado, domingo y lunes... y silencio el resto de la semana. Hay una diferencia entre no sobreexponerse y proteger la imagen, como los peledeístas hacen con la de Danilo Medina, y la otra es ser predecibles... El Gobierno agradecerá su previsibilidad... Sin embargo, en el dominó criollo hay una máxima de novatos: tira (tus fichas), mata (ataca las del contrario) y repite (las de tu compañero).

