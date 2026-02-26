Los números a veces no cuadran

Las memorias institucionales, como su nombre lo indica, son los documentos oficiales sobre las ejecutorias de una dependencia del Estado durante un año. Es un documento valioso, porque sirve de consulta para que la sociedad vea cómo se realiza la ejecución presupuestaria. Pero resulta que en algunas entidades los números que aparecen en los documentos no cuadran con los reales. Un consejo sano de El Espía, si se le hizo difícil cumplir su plan operativo anual, esfuércese más el año entrante y no documente irrealidades.

