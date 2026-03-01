×
Versión Impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
El espía
    | 1 min de lectura

    El eterno pleito

    Entre peledeístas y perremeístas, la autoría de las obras es un deporte nacional

    Cada cierto tiempo se revive el dilema existencial dominicano: ¿quién puso el block, el huevo o la gallina? Entre peledeístas y perremeístas, la autoría de las obras es un deporte nacional. El año pasado hubo un debate sobre la universidad de Bohechío en San Juan.

    Cuando se abrió la cárcel Las Parras, los opositores dijeron que solo le pusieron pintura. El último round se libra después de la rendición de cuentas por el hospital de Bonao: Abinader lo exhibe como logro, pero el PLD jura que Danilo lo entregó equipado y funcionando.


    TEMAS -
    • PLD
    • PRM

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.