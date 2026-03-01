El eterno pleito

Cada cierto tiempo se revive el dilema existencial dominicano: ¿quién puso el block, el huevo o la gallina? Entre peledeístas y perremeístas, la autoría de las obras es un deporte nacional. El año pasado hubo un debate sobre la universidad de Bohechío en San Juan.

Cuando se abrió la cárcel Las Parras, los opositores dijeron que solo le pusieron pintura. El último round se libra después de la rendición de cuentas por el hospital de Bonao: Abinader lo exhibe como logro, pero el PLD jura que Danilo lo entregó equipado y funcionando.