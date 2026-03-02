×
Versión Impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
El espía
    | 1 min de lectura

    Y no era inteligente na´

    La Alcaldía de Santo Domingo Este anunció con bombos y platillos la colocación de un "semáforo inteligente" en la avenida San Vicente de Paúl con carretera Mella, cuyo poste también enciende las luces

    La Alcaldía de Santo Domingo Este anunció con bombos y platillos la colocación de un "semáforo inteligente" en la avenida San Vicente de Paúl con carretera Mella, cuyo poste también enciende las luces. 

    Sin embargo, los expertos en urbanismo ya aclararon que a pesar de lo "colorido y bonito" del mecanismo; no es inteligente, pues no cuenta con características como sensores, cámaras, radares de reconocimiento facial, entre otros adelantos que la alcaldía debe manejar. Parece que a Dío le vendieron gato por liebre.


    TEMAS -

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.