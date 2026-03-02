Y no era inteligente na´

La Alcaldía de Santo Domingo Este anunció con bombos y platillos la colocación de un "semáforo inteligente" en la avenida San Vicente de Paúl con carretera Mella, cuyo poste también enciende las luces.

Sin embargo, los expertos en urbanismo ya aclararon que a pesar de lo "colorido y bonito" del mecanismo; no es inteligente, pues no cuenta con características como sensores, cámaras, radares de reconocimiento facial, entre otros adelantos que la alcaldía debe manejar. Parece que a Dío le vendieron gato por liebre.