El nuevo ministro de Educación Superior Ciencias y Tecnologías (Mescyt), Rafael Santos Badía, ha anunciado que creará un mecanismo que dará lugar a que los beneficiarios de becas internacionales regresen al país para servir durante un periodo determinado, tras terminar sus estudios.

Son medidas que están contempladas en el contrato que firman el becario y el Mescyt. Sin embargo, esto no ha detenido la fuga de cerebros, que, en el caso dominicano, es bastante alta. ¿Cuál es la novedad?... huele a una ley para hacer cumplir la ley.