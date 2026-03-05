×
    | 1 min de lectura

    Se confundieron de "Pico"

    Hensel Aquino García visitó ayer al presidente Luis Abinader en un encuentro privado

     Hensel Aquino García, el jovencito muy elocuente, bautizado como "Pico de Oro", que tiene aspiraciones de estudiar Relaciones Internacionales y Derecho, visitó ayer al presidente Luis Abinader en un encuentro privado.

    El adolescente, de 13 años, acudió junto a su familia y fue recibido en el Palacio por el mandatario tras su "debut" durante un acto en un liceo de Villa Altagracia.

    Sin embargo, la foto del encuentro  que ha circulado en los medios es de Abinader con el hermano gemelo de Hensel. Parece que se confundieron de "Pico".

