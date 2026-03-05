Hensel Aquino García, el jovencito muy elocuente, bautizado como "Pico de Oro", que tiene aspiraciones de estudiar Relaciones Internacionales y Derecho, visitó ayer al presidente Luis Abinader en un encuentro privado.

El adolescente, de 13 años, acudió junto a su familia y fue recibido en el Palacio por el mandatario tras su "debut" durante un acto en un liceo de Villa Altagracia.

Sin embargo, la foto del encuentro que ha circulado en los medios es de Abinader con el hermano gemelo de Hensel. Parece que se confundieron de "Pico".