×
Versión Impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
El espía
    | 1 min de lectura

    Ni gratis se ponen de acuerdo

    Gobierno pide consenso para avanzar en titulación de viviendas

    El Gobierno se ha esforzado en mantener el programa gratuito de titulación, pero algunos certificados no salen, a pesar de las gestiones gubernamentales, porque los propietarios no se ponen de acuerdo a nombre de quién se hará el documento. Ya el presidente Abinader lo ha señalado en varias ocasiones, en la última entrega de títulos en Hato Nuevo de Manoguayabo, clamó a las juntas de vecinos y a las iglesias para que ayuden a los beneficiarios a entenderse. Está claro que cuando se trata de bienes, hasta en las mejores familias hay desacuerdos. 

    TEMAS -

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.