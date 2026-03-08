Ni gratis se ponen de acuerdo
Gobierno pide consenso para avanzar en titulación de viviendas
El Gobierno se ha esforzado en mantener el programa gratuito de titulación, pero algunos certificados no salen, a pesar de las gestiones gubernamentales, porque los propietarios no se ponen de acuerdo a nombre de quién se hará el documento. Ya el presidente Abinader lo ha señalado en varias ocasiones, en la última entrega de títulos en Hato Nuevo de Manoguayabo, clamó a las juntas de vecinos y a las iglesias para que ayuden a los beneficiarios a entenderse. Está claro que cuando se trata de bienes, hasta en las mejores familias hay desacuerdos.