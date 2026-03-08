Ni gratis se ponen de acuerdo

El Gobierno se ha esforzado en mantener el programa gratuito de titulación, pero algunos certificados no salen, a pesar de las gestiones gubernamentales, porque los propietarios no se ponen de acuerdo a nombre de quién se hará el documento. Ya el presidente Abinader lo ha señalado en varias ocasiones, en la última entrega de títulos en Hato Nuevo de Manoguayabo, clamó a las juntas de vecinos y a las iglesias para que ayuden a los beneficiarios a entenderse. Está claro que cuando se trata de bienes, hasta en las mejores familias hay desacuerdos.

Diario Libre Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.