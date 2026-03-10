×
    1 min de lectura

    La oposición sigue en febrero

    Mientras el mundo cambia, algunos siguen discutiendo el mismo discurso

    Más de una semana después, todavía hay quienes siguen diseccionando el discurso de Abinader ante la Asamblea Nacional. Es cierto que la alocución rompió récord de duración y que el papel de la oposición es rebatir lo que entiende que está mal. Pero convendría mirar un poco alrededor: estamos en marzo y el mundo atraviesa una guerra que espanta. El petróleo sube y baja y el tablero internacional cambia cada día, mientras algunos siguen atrapados en el mismo discurso. Leer el momento político también es hacer oposición.

