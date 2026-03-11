Una consultoría de reclamos

Una publicación en X del consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Jorge Subero Isa, llamó la atención al invitar a ciudadanos con asuntos pendientes en la Consultoría Jurídica a escribirle directamente a su correo o llamar a extensiones de la institución para buscar soluciones. El mensaje sugiere apertura, pero también deja una pregunta incómoda: ¿qué tan eficaces están siendo los canales formales si el propio consultor ofrece su contacto para destrabar expedientes? Subero aclara que "solo" es el consultor jurídico.

