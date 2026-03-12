×
Versión Impresa
Día Jueves, 19 de Febrero de 2026 Edición 7251.
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
El espía
    | 1 min de lectura

    El Clásico como vitrina política

    El "plátano power" une a políticos dominicanos dentro y fuera del estadio

    David Collado se paseaba por los palcos del LoanDepot Stadium, en Miami, vitoreando cada batazo del equipo dominicano enfrentado a  Venezuela. Le dijeron que el expresidente Leonel Fernández estaba cerca, también aplaudiendo el "plantain power". Sin pensarlo dos veces fue a saludarlo, quizá por aquello de que lo cortés no quita lo valiente. 

    La foto, tomada por el equipo de Fernández, se viralizó. Las rivalidades políticas distan de personales, y la cortesía caracteriza a ambos políticos. Otro rival de Collado, la alcaldesa Carolina Mejía,  también se divertía a distancia y por lo mismo: en su malecón, bailaba y aplaudía cada platanazo.

    TEMAS -

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.