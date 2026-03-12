El Clásico como vitrina política

David Collado se paseaba por los palcos del LoanDepot Stadium, en Miami, vitoreando cada batazo del equipo dominicano enfrentado a Venezuela. Le dijeron que el expresidente Leonel Fernández estaba cerca, también aplaudiendo el "plantain power". Sin pensarlo dos veces fue a saludarlo, quizá por aquello de que lo cortés no quita lo valiente.

La foto, tomada por el equipo de Fernández, se viralizó. Las rivalidades políticas distan de personales, y la cortesía caracteriza a ambos políticos. Otro rival de Collado, la alcaldesa Carolina Mejía, también se divertía a distancia y por lo mismo: en su malecón, bailaba y aplaudía cada platanazo.