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El espía
    | 1 min de lectura

    Comercio y buena ciudadanía

    El comercio y la buena ciudadanía no tienen por qué estar reñidos

     Merca Jumbo abrió un nuevo local en la avenida John F Kennedy y hay que destacar varios aspectos positivos, además de los precios. La edificación contrasta con otras no muy lejos.

    Se ha cuidado el respeto a los peatones y de ahí que todo el trecho de acera frontal sea espacioso, con ranuras para evitar resbalones. Se ha cuidado de embellecer el entorno con vegetación y unas palmeras que engalanan de verde el área.

    El comercio y la buena ciudadanía no tienen por qué estar reñidos. Por el contrario, cuando van de la mano todos salimos ganando.

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