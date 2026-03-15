Comercio y buena ciudadanía

Merca Jumbo abrió un nuevo local en la avenida John F Kennedy y hay que destacar varios aspectos positivos, además de los precios. La edificación contrasta con otras no muy lejos.

Se ha cuidado el respeto a los peatones y de ahí que todo el trecho de acera frontal sea espacioso, con ranuras para evitar resbalones. Se ha cuidado de embellecer el entorno con vegetación y unas palmeras que engalanan de verde el área.

El comercio y la buena ciudadanía no tienen por qué estar reñidos. Por el contrario, cuando van de la mano todos salimos ganando.