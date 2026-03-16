×
Versión Impresa
Día Jueves, 19 de Febrero de 2026 Edición 7251.
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
El espía
    | 1 min de lectura

    ¿Y de la señalización qué?

    Después de reasfaltar han desaparecido las señales viales

    En la intersección de las avenidas Kennedy con Buenaventura Freites del Distrito Nacional, tras los trabajos de reasfaltado del Ministerio de Obras  Públicas para corregir una "frecuente fuga" de aguas residuales,  se borró la señalización de la vía, el paso de cebra, obligando a los peatones a hacer zigzag entre los  vehículos.

    En situaciones como estas nos preguntamos: ¿dejarán el espacio sin señalizar?, ¿no puede la interdependencia institucional en el Gobierno facilitar la vida de los contribuyentes en las calles capitalinas?


    TEMAS -

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.