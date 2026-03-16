¿Y de la señalización qué?

En la intersección de las avenidas Kennedy con Buenaventura Freites del Distrito Nacional, tras los trabajos de reasfaltado del Ministerio de Obras Públicas para corregir una "frecuente fuga" de aguas residuales, se borró la señalización de la vía, el paso de cebra, obligando a los peatones a hacer zigzag entre los vehículos.

En situaciones como estas nos preguntamos: ¿dejarán el espacio sin señalizar?, ¿no puede la interdependencia institucional en el Gobierno facilitar la vida de los contribuyentes en las calles capitalinas?