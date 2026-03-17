¿Se reactivarán los políticos?

Durante el Clásico Mundial los políticos rejugados se mandaron a guardar. Se dieron cuenta que si no estaban en pelota, estaban en nada. Previo al infame y fatídico partido entre República Dominicana y EE. UU. nadie dio declaraciones ni discursos de barricada. Todo lo contrario, la moda era la foto desde el LoanDepot Park. Se fueron a las gradas. Pasado el Clásico, el pronóstico es un clima inestable. Y no solo para el Gobierno que tiene la crisis petrolera en los pies. En el PLD hay piques con las aspiraciones de Gonzalo.

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