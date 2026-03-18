Se dejó de creer en la justicia

Dos ladrones asaltan una tienda de celulares en Villa Mella y terminaron tendido en el pavimento hace dos semanas; el dueño del comercio descargó el peine de una pistola en sus espaldas.

En Santiago, otros dos intentaban asaltar a una mujer y se encontraron con un enfurecido hombre que le tiró el carro encima, evitando el atraco.

Lo narrado haría creer que cuatro bandiduchos se levantaron con el pie izquierdo, pero la realidad es aún peor, la gente ha dejado de creer en la justicia y la está ejerciendo con sus propios recursos.