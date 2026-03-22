Virtuoso ruso, pero dominicano

Entre las pocas nacionalidades dominicanas otorgadas por decreto por el presidente sobresale un ruso: Daniil Trifonov. De apenas 35 años, es probablemente el pianista más completo de su generación. Técnica deslumbrante, profundidad interpretativa y una musicalidad casi "visionaria".

Brilla especialmente en Rachmaninov, Liszt y Scriabin. Aparte de su personalidad excepcional en el mundo de la música, está casado desde el 2017 con la dominicana Judith Ramírez. ¿Qué más une a esta pareja aparte del lazo matrimonial, un hijo y la nacionalidad dominicana? Judith es también pianista, y ambos se conocieron en el Cleveland Institute of Music.