Maupassant

A estas horas el presidente Luis Abinader estará en Francia. Se reunirá con empresarios franceses, aunque no se ha dicho cuáles. Ha de suponerse que figuran las empresas que tienen que ver con el Metro y el monorriel, ambos con sello francés.

Quizás al presidente se le reanima el disgusto y aprovecha sus horas parisinas para aleccionar a los mandamases de Vinci, concesionaria de los aeropuertos públicos dominicanos. Tal vez logre cobrar los cinco millones de multa por el indecoroso apagón aquel en las Américas y le digan con certeza cuándo construirán la nueva terminal. Aerodom se parece insistentemente a Bola de Sebo (Boule de Suif).