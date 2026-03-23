×
Versión Impresa
Día Jueves, 19 de Febrero de 2026 Edición 7251.
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
El espía
    | 1 min de lectura

    Maupassant

    La oportunidad de Abinader para saldar cuentas con Vinci

    A estas horas el presidente Luis Abinader estará en Francia. Se reunirá con empresarios franceses, aunque no se ha dicho cuáles. Ha de suponerse que figuran las empresas que tienen que ver con el Metro y el monorriel, ambos con sello francés.

    Quizás al presidente se le reanima el disgusto y aprovecha sus horas parisinas para aleccionar a los mandamases de Vinci, concesionaria de los aeropuertos públicos dominicanos. Tal vez logre cobrar los cinco millones de multa por el indecoroso apagón aquel en las Américas y le digan con certeza cuándo construirán la nueva terminal. Aerodom se parece insistentemente a Bola de Sebo (Boule de Suif).

    TEMAS -

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.