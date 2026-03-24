Cuento francés

A veces el espía no aterriza, como ayer, quizás para no ver las fallas en el AILA. Maupassant, el celebrado escritor de Francia donde hoy está Abinader, firmó el cuento Bola de Sebo, sobre una prostituta cuyos compañeros de viaje la despreciaban. Un oficial prusiano los detiene y para liberarlos exige que Bola de Sebo se acueste con él. Lo hace a regañadientes, convencida con argumentos morales, religiosos y patrióticos. "Por el bien de todos".

Entonces viene el golpe del cuento: una vez libres, vuelven a despreciarla. La ignoran, la excluyen.

Contrato de Aerodom renovado, los franceses dejan al AILA en el aire.