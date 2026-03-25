Diplomas al rescate del Congreso

Alfredo Pacheco lo dijo sin rodeos: le incomoda que los medios aseguren que los diputados aprueban leyes sin leerlas, y para refutarlo sacó un papelito con la cuenta de licenciados, magísteres y doctores sentados en el hemiciclo, como prueba de que allí sí hay preparación. Según él, los proyectos se leen completos, aunque afuera no lo crean.

Lo cierto es que el papelito atiborrado de títulos académicos sí se leyó de principio a fin. Ojalá todos los documentos en la Cámara corrieran con la misma suerte.