El juicio paralelo de los decibeles

Mientras en los tribunales se discutía la medida de coerción contra Yailin La Más Viral, afuera se libraba otro juicio, pero a gritos. Entre consignas y celulares en alto, algunos seguidores encontraron una explicación tan conveniente como creativa: toda la acusación es una "bola de humo" para distraer del alza de los combustibles. Una teoría que, curiosamente, convierte cualquier hecho mediático en una conspiración útil... siempre que coincida con el malestar del momento.

Lo interesante no es solo la defensa apasionada, sino la rapidez con la que se arma el relato paralelo.