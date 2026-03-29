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Día Jueves, 19 de Febrero de 2026 Edición 7251.
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El espía
    | 1 min de lectura

    El concierto de la generadora

    Fue inaugurada la planta a gas natural Manzanillo Power Land

    El pasado viernes fue inaugurada la planta a gas natural Manzanillo Power Land, en Montecristi, en un acto encabezado por el presidente Luis Abinader, junto a autoridades y empresarios. 

    La actividad destacó por un amplio espectáculo artístico con figuras como Milly Quezada, Rafa Rosario, El Prodigio, Miriam Cruz, Maridalia Hernández, Techy Fatule, Manny Cruz, José Virgilio Peña Suazo, Jandy Ventura, Sergio Vargas y Carolin Rodríguez. 

    Se extendió por casi tres horas, generando tensiones por la agenda presidencial y concluyó cerca de las 4:00 de la tarde, más como un gran concierto que una inauguración formal.


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