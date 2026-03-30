La pasarela de opiniones

El espía volvió a presenciar un acto digno de premiación: no era la JCE, era la pasarela interminable de opiniones oficiales.

Esta vez, el director de Pro Consumidor descubrió, con entusiasmo casi revelador, que la nueva cédula tiene tecnología, biometría y seguridad.

Vaya primicia. Como si el documento no se explicara solo. Entre felicitaciones, declaraciones y micrófonos, queda la duda de si se trata de informar o de no perder turno en cámara.

A este ritmo, pronto habrá funcionarios opinando del tránsito, del clima y hasta del horóscopo... siempre, claro, con convocatoria oficial y foto incluida.