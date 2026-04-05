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El espía
    | 1 min de lectura

    Se perdió en el abandono

    El Parque La Barquita pasa de símbolo ambiental a reflejo de abandono

    Lo que alguna vez se vendió como símbolo de recuperación ambiental y dignidad urbana, hoy luce como un monumento al descuido. El Parque Ecológico Fluvial La Barquita pasó de promesa verde a vertedero gris, atrapado entre maleza, aguas residuales y estructuras que ya no funcionan. Millones invertidos para terminar en abandono institucional

    Las trampas de basura colapsadas, plantas inoperantes y cañadas desbordadas evidencian una gestión sin seguimiento.  Mientras las autoridades recogen la superficie, el problema se pudre debajo. Y lo más grave: la comunidad, otra vez, queda sola frente al deterioro.

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