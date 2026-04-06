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El espía
    | 1 min de lectura

    Fusión del sistema educativo

    La fusión de Minerd y Mescyt queda estancada en el limbo legislativo

    La anunciada fusión entre los ministerios de Educación y Educación Superior (Minerd y Mescyt) parece haberse quedado en una especie de limbo legislativo, donde ni avanza ni retrocede. Desde diciembre, los senadores no la tocan y la comisión designada ni siquiera se reúne, mientras el Ejecutivo tampoco la retira.

    ¿Estrategia o improvisación? Lo cierto es que, en paralelo, ya se habla de una nueva reforma más amplia, lo que deja la pieza original como un borrador incómodo. En un tema tan sensible como la educación, el silencio institucional termina diciendo más que cualquier discurso.

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