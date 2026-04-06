Fusión del sistema educativo

La anunciada fusión entre los ministerios de Educación y Educación Superior (Minerd y Mescyt) parece haberse quedado en una especie de limbo legislativo, donde ni avanza ni retrocede. Desde diciembre, los senadores no la tocan y la comisión designada ni siquiera se reúne, mientras el Ejecutivo tampoco la retira.

¿Estrategia o improvisación? Lo cierto es que, en paralelo, ya se habla de una nueva reforma más amplia, lo que deja la pieza original como un borrador incómodo. En un tema tan sensible como la educación, el silencio institucional termina diciendo más que cualquier discurso.