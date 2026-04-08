Una ausencia que inquieta

Resulta curioso que, en medio del temporal que golpeó al país desde la madrugada del miércoles, el rostro de Gloria Ceballos, directora del Indomet, haya estado ausente del escenario público.

Se supo que permaneció en su oficina, el vehículo allí así lo delataba, pero no apareció en la conferencia encabezada por el presidente. En momentos donde la información oportuna es vital, su silencio genera más preguntas que respuestas.

¿Se trata de una decisión estratégica, un asunto interno o simplemente una coincidencia? En adición a la incertidumbre climática, también inquieta la institucional.