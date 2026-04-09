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El espía
    | 1 min de lectura

    ¿Irá Tokischa a una mezquita?

    De La Vega a España: la misma controversia con fotografiarse semidesnuda en una iglesia

    A Tokischa parece gustarle la paz de los templos cristianos, aunque no precisamente para orar ni entonar alabanzas con su voz aullante.

    No le bastó con que en 2021 le restringieran por un año la visita a La Vega tras fotografiarse semidesnuda en el Santuario Nuestra Señora de la Altagracia.

    Ahora volvió a hacer lo mismo en la Basílica de Nuestra Señora del Coro, en España. A la Toki, al parecer, le inspira la serenidad de la cristiandad.

    Ya que anda por la Madre Patria: ¿se animará a explorar templos de credos más severos? Si pasa por Madrid, podría darse una vuelta por la Mezquita de la M-30.

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