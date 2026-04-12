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El espía
    | 1 min de lectura

    Corte durante la luna nueva

    La luna dejó de ser de miel y pronto se hizo de hiel

    El arranque del ministro de Agricultura se empantanó por una serie de nombramientos hechos en febrero que no dieron ni para la primera cosecha. 

    Se dice que mientras Francisco Espaillat recibía de buena fe las recomendaciones de funcionarios, estas no rindieron como se esperaba y prontamente generaron crisis. 

    La luna dejó de ser de miel y pronto se hizo de hiel. Como en el campo las fases lunares deciden cuándo se corta y cuándo se siembra, se esperó luna nueva para segar. Se dice que en el corte también se fueron viejas amistades.


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