Una sola puerta

En un país de más de 10 millones de habitantes, resulta inquietante que exista apenas una unidad de quemados para adultos. La realidad, más que un dato, es una alerta que pone sobre la mesa la fragilidad del sistema ante emergencias de alto riesgo.

Mientras se discuten grandes inversiones y reformas, hay necesidades críticas que siguen esperando.

¿Qué pasaría ante una tragedia de mayor escala? A veces, lo urgente no admite más dilaciones.¿Qué ocurriría si el país enfrentara una tragedia de mayor escala, con decenas de víctimas simultáneas?