Cédula nueva, paciencia vieja

Desde el domingo, sacar la nueva cédula se ha convertido en una prueba de paciencia para cientos de ciudadanos que, desde las 5:00 de la mañana, hacen filas interminables en centros de servicio.

Las quejas no se han hecho esperar: lentitud, falta de información y aglomeraciones marcan la experiencia. Aunque se prioriza a envejecientes y personas con discapacidad, muchos se preguntan si la planificación estuvo a la altura de la demanda.

Mientras las autoridades hablan de éxito y cifras positivas, en la práctica el proceso parece contar otra historia muy distinta.