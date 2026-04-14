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Día Jueves, 19 de Febrero de 2026 Edición 7251.
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El espía
    | 1 min de lectura

    Cédula nueva, paciencia vieja

    Desde el domingo, sacar la nueva cédula se ha convertido en una prueba de paciencia para cientos de ciudadanos

    Desde el domingo, sacar la nueva cédula se ha convertido en una prueba de paciencia para cientos de ciudadanos que, desde las 5:00 de la mañana, hacen filas interminables en centros de servicio.

    Las quejas no se han hecho esperar: lentitud, falta de información y aglomeraciones marcan la experiencia. Aunque se prioriza a envejecientes y personas con discapacidad, muchos se preguntan si la planificación estuvo a la altura de la demanda.

    Mientras las autoridades hablan de éxito y cifras positivas, en la práctica el proceso parece contar otra historia muy distinta.


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