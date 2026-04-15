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El espía
    | 1 min de lectura

    Bancas al garete

    ¿Cómo se explica que las bancas ilegales sigan operando cerca de escuelas, hospitales e iglesias?

    Mientras las bancas ilegales se multiplican por barrios, esquinas y hasta zonas donde la ley lo prohíbe, las autoridades parecen jugar a no verlas. 

    Fenabanca advierte que ya superan a las registradas, golpean la competencia formal y privan al Estado de miles de millones en impuestos. Lo más llamativo no es solo el desorden, sino, la pasividad oficial ante denuncias repetidas y decretos vigentes. 

    ¿Cómo se explica que sigan operando cerca de escuelas, hospitales e iglesias? En ese negocio, al parecer, la ilegalidad encontró su mejor suerte: la indiferencia.


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