Bancas al garete

Mientras las bancas ilegales se multiplican por barrios, esquinas y hasta zonas donde la ley lo prohíbe, las autoridades parecen jugar a no verlas.

Fenabanca advierte que ya superan a las registradas, golpean la competencia formal y privan al Estado de miles de millones en impuestos. Lo más llamativo no es solo el desorden, sino, la pasividad oficial ante denuncias repetidas y decretos vigentes.

¿Cómo se explica que sigan operando cerca de escuelas, hospitales e iglesias? En ese negocio, al parecer, la ilegalidad encontró su mejor suerte: la indiferencia.