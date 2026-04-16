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El espía
    | 1 min de lectura

    Choque que distrae la justicia

    El cruce entre Jean Alain y Pancho Álvarez volvió a subir el tono de una discusión

    No es precisamente el mejor ejemplo de debate público. El cruce entre el exprocurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, y Francisco (Pancho) Álvarez, de Participación Ciudadana, volvió a subir el tono de una discusión ya cargada. 

    Más que aportar claridad, revive viejas confrontaciones en medio de procesos judiciales que el país espera ver avanzar. Mientras tanto, la ciudadanía sigue atenta, no a los dimes y diretes, sino, a que los casos de corrupción lleguen a conclusiones firmes y transparentes.

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