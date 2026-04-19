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Día Jueves, 19 de Febrero de 2026 Edición 7251.
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El espía
    | 1 min de lectura

    Asistencia no define la política exterior

    La política exterior dominicana la define el presidente Abinader

    Que Antoliano Peralta acudiera a la Cumbre de Defensa de la Democracia de la izquierda iberoamericana importa poco. Su presencia no fue compromiso ni solidaridad, sino participación en una discusión académica, ya con varias ediciones, sobre la democracia. Pedro Sánchez es el primer ministro español, presidente de la Internacional Socialista (IS) y anfitrión del cónclave. El PRD de Miguel Vargas representó oficialmente al país como miembro de la IS, donde no está el PRM. La política exterior la marca el presidente Luis Abinader y participamos en el Escudo de las Américas del presidente Donald Trump. Lo demás son ganas de fastidiar. 

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