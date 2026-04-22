Guerra que encarece lo íntimo

La guerra en Irán ya no solo presiona el petróleo: también toca la vida privada. El gigante Karex advierte alzas de hasta 30 % en preservativos, arrastradas por insumos petroquímicos más caros y fletes retrasados.

La paradoja: en tiempos de incertidumbre, la demanda también sube. Resultado: menos inventario y precios al alza. El conflicto se cuela así en la salud pública y la planificación familiar.

No es un detalle menor: cuando lo esencial se encarece, la prevención retrocede y el costo social termina siendo mucho más alto, afectando especialmente a los sectores más vulnerables.