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    | 1 min de lectura

    Suplementos sin control

    Caso Fadul expone riesgos en manejo de suplementos para niños con autismo

    La intervención de Digemaps confirma lo que ya había sido denunciado: en el consultorio del doctor José Ernesto Fadul se manipulaban y redistribuían suplementos para niños con autismo sin trazabilidad ni garantías sanitarias.

    Fraccionar, reenvasar y entregar sin control no es medicina: es riesgo.

    Que contengan ingredientes no basta si fallan pruebas básicas de calidad. El caso expone una práctica peligrosa que jugó con la confianza de familias vulnerables. Bien el cese inmediato. Ahora falta asegurar que no vuelva a repetirse.

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