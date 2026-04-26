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El espía
    | 1 min de lectura

    La herida que no cierra

    Treinta años después, el caso Llenas Aybar sigue siendo una herida abierta en la conciencia nacional

    Treinta años después, el caso Llenas Aybar sigue siendo una herida abierta en la conciencia nacional. No solo por la brutalidad del crimen, sino, por las interrogantes que abrió sobre la responsabilidad, el entorno y la manera en que se construye la percepción de justicia.

    Las condenas casi se cumplen, pero la pregunta persiste: ¿aprendimos algo como sociedad? Cada aniversario reactiva la memoria y las dudas.

    Porque más allá de los expedientes cerrados, hay hechos que continúan interpelando. Y cuando eso ocurre, la justicia deja de ser solo legal y se convierte en un debate colectivo.


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