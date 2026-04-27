La prisa bajo custodia

El accidente de la avanzada presidencial en Maimón vuelve a poner una pregunta incómoda sobre la mesa: ¿es realmente necesaria la prisa? Si bien la seguridad del mandatario es prioritaria, la velocidad excesiva en vías abiertas introduce riesgos que alcanzan a civiles y al propio equipo de protección.

No se trata de cuestionar protocolos, sino de revisarlos con sentido común. La urgencia no siempre justifica la imprudencia. Proteger al presidente también implica proteger a los demás. Porque cuando la prevención falla, la seguridad pierde su razón de ser.