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El espía
    | 1 min de lectura

    La prisa bajo custodia

    ¿Es realmente necesaria la prisa?

    El accidente de la avanzada presidencial en Maimón vuelve a poner una pregunta incómoda sobre la mesa: ¿es realmente necesaria la prisa? Si bien la seguridad del mandatario es prioritaria, la velocidad excesiva en vías abiertas introduce riesgos que alcanzan a civiles y al propio equipo de protección.

    No se trata de cuestionar protocolos, sino de revisarlos con sentido común. La urgencia no siempre justifica la imprudencia. Proteger al presidente también implica proteger a los demás. Porque cuando la prevención falla, la seguridad pierde su razón de ser.


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