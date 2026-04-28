Incentivo o aumento

El debate no fue semántico, aunque así se intentó presentar. Cuando Emma Polanco habla de "incentivo" y no de aumento, busca mover la conversación del bolsillo al mérito. Pero en lo público, las palabras no maquillan percepciones: un 50 % luce igual, se nombre como se nombre.

La Cámara de Cuentas de la República Dominicana necesitaba resultados y los exhibe con 90 auditorías. Aun así, el timing fue su talón de Aquiles. Rectificar evitó un daño mayor, pero dejó una lección incómoda: en gestión pública, trabajar más no siempre legitima ganar más. Y el país tomó nota.