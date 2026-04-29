Fuentes que se "publican" solas
En la Digesett decidieron convertir en nota oficial los datos pedidos por un periodista
En la comunicación pública también hay códigos no escritos que sostienen la relación con la prensa. Uno de ellos es elemental: cuando un medio solicita información, la institución responde, no compite. Sin embargo, en la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) decidieron convertir en nota oficial los datos pedidos por un periodista.
La práctica rompe un principio básico: respetar la iniciativa editorial y la reserva de la fuente. Más que transparencia, parece ansiedad por protagonismo. Y cuando el Estado corre detrás del titular, la credibilidad suele quedarse rezagada.