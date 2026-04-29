Fuentes que se "publican" solas

En la comunicación pública también hay códigos no escritos que sostienen la relación con la prensa. Uno de ellos es elemental: cuando un medio solicita información, la institución responde, no compite. Sin embargo, en la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) decidieron convertir en nota oficial los datos pedidos por un periodista.

La práctica rompe un principio básico: respetar la iniciativa editorial y la reserva de la fuente. Más que transparencia, parece ansiedad por protagonismo. Y cuando el Estado corre detrás del titular, la credibilidad suele quedarse rezagada.