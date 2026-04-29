×
Versión Impresa
Día Jueves, 19 de Febrero de 2026 Edición 7251.
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
El espía
    | 1 min de lectura

    Fuentes que se "publican" solas

    En la Digesett decidieron convertir en nota oficial los datos pedidos por un periodista

    En la comunicación pública también hay códigos no escritos que sostienen la relación con la prensa. Uno de ellos es elemental: cuando un medio solicita información, la institución responde, no compite. Sin embargo, en la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) decidieron convertir en nota oficial los datos pedidos por un periodista.

    La práctica rompe un principio básico: respetar la iniciativa editorial y la reserva de la fuente. Más que transparencia, parece ansiedad por protagonismo. Y cuando el Estado corre detrás del titular, la credibilidad suele quedarse rezagada.

     


    TEMAS -

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.