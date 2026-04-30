La denuncia de la actriz Luli Rocha es brutal. Dramática. No puede quedarse en un post. Un motorista de PedidosYa la siguió y le lanzó una piedra por negarse a darle dinero. Eso se llama terrorismo callejero. Y quienes lo hacen son forajidos, carne de presidio.

Pero más grave es lo otro: esto ocurre porque las autoridades lo permiten. Han entregado las calles a bandas motorizadas que actúan con total impunidad, sin controles, sin consecuencias, sin miedo. Lo de Santiago de los Caballeros no fue una excepción; es la regla. La Policía sabe cómo encontrarlos. Cámaras sobran. Lo que falta es voluntad.