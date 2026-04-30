Terrorismo callejero
La denuncia de la actriz Luli Rocha es brutal
La denuncia de la actriz Luli Rocha es brutal. Dramática. No puede quedarse en un post. Un motorista de PedidosYa la siguió y le lanzó una piedra por negarse a darle dinero. Eso se llama terrorismo callejero. Y quienes lo hacen son forajidos, carne de presidio.
Pero más grave es lo otro: esto ocurre porque las autoridades lo permiten. Han entregado las calles a bandas motorizadas que actúan con total impunidad, sin controles, sin consecuencias, sin miedo. Lo de Santiago de los Caballeros no fue una excepción; es la regla. La Policía sabe cómo encontrarlos. Cámaras sobran. Lo que falta es voluntad.