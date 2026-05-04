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El espía
    | 1 min de lectura

    La crueldad animal ya se castiga

    Condena en Villa Juana envía mensaje contra la crueldad animal

    Algo empieza a cambiar. La justicia envió una señal que muchos esperaban: el maltrato animal ya no pasa inadvertido. La condena a una mujer por lanzar agua caliente y golpear a una perra en Villa Juana, con prisión suspendida y multa, marca un precedente bajo la Ley 248-12.

    No es solo un caso aislado; es un mensaje. Durante años, estas agresiones quedaban impunes o minimizadas. Hoy, las autoridades parecen decididas a endurecer las respuestas. Falta camino, sí. Pero el país comienza a entender que la crueldad también es delito. Y que debe tener consecuencias.

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