La crueldad animal ya se castiga

Algo empieza a cambiar. La justicia envió una señal que muchos esperaban: el maltrato animal ya no pasa inadvertido. La condena a una mujer por lanzar agua caliente y golpear a una perra en Villa Juana, con prisión suspendida y multa, marca un precedente bajo la Ley 248-12.

No es solo un caso aislado; es un mensaje. Durante años, estas agresiones quedaban impunes o minimizadas. Hoy, las autoridades parecen decididas a endurecer las respuestas. Falta camino, sí. Pero el país comienza a entender que la crueldad también es delito. Y que debe tener consecuencias.