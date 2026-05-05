Tensión en el PRSC

En el Partido Reformista Social Cristiano la sangre no llega al río... porque ya se desbordó. La guerra entre Ramón Rogelio Genao y Federico Antún Batlle dejó de ser interna para convertirse en espectáculo público. Mientras uno defiende la institucionalidad, el otro ensaya la independencia con más ataques que propuestas. Lo curioso no es la diferencia, sino, el timing: cuando se acercan los espacios de poder, las convicciones se flexibilizan. Y en política, cuando alguien se declara "independiente", casi siempre significa lo contrario: que depende... de un cargo.

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