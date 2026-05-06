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El espía
    | 1 min de lectura

    Violencia sin freno

    El país enfrenta otra jornada marcada por crímenes y violencia contra mujeres

    Cada día el país despierta con una nueva tragedia cuyas víctimas son mujeres. Ayer las autoridades reportaron dos feminicidios cometidos presuntamente por parejas sentimentales, incluido el hallazgo del cadáver de una mujer en una zona boscosa de La Romana. Otra sufrió lesiones producto del temido "ácido del diablo". La violencia parece avanzar sin pausa, mientras crece la difusión de estos hechos, su frecuencia y crudeza. Las estadísticas estremecen, pero más preocupa la sensación de que la sociedad se acostumbra a convivir con el horror.

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